İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Otomobil Yangını Makilik Alana Sıçradı

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İzmir-Çeşme Otoyolu'nda bir otomobilin çıktığı yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangına müdahale ediyor.

İZMİR- Çeşme Otoyolu'nda bir otomobilde çıkan yangın, makilik alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda İzmir yönüne giden otomobil, saat 11.30 sıralarında Güzelbahçe mevkisine geldiğinde alev aldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan, otomobilin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Haber-Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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