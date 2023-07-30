İzmir-Çeşme Otoyolu'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda bir aracın alev alması sonucu çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nda yanan araçtaki alevlerin ormana sıçraması ile çıkan yangın, yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alındı.

İzmir Çeşme-Otoyolu'nun 20. kilometresinde saat 13.15 civarında bir aracın alev alması sonrası yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme yönü trafiğe kapatılırken, ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. 9 uçak ve 3'ü Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 12 helikopterin müdahale ettiği yangın yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alındı. - İZMİR