İzmir Çeşme'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İzmir Çeşme'de yangın kontrol altına alınmıştır" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme'de yangın kontrol altına alınmıştır. Ödemiş ve Buca'daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor. Yeşil vatanımızı alevlere karşı canla başla savunmaya devam edeceğiz" dedi.