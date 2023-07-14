İzmir Çeşme açıklarında arızalanan bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 15 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 15 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, lastik bottaki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Meriç Ürer - Güncel