İzmir Çeşme açıklarında 2'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bottaki 2'si çocuk 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bottaki 2'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında tespit edilen lastik bot durduruldu.
Ekipler, lastik bottaki 2'si çocuk 37 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.