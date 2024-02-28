İzmir Çeşme açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında biri çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki biri çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.