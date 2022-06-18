İzmir Büyükşehir'den 5250 İşçiye Yüzde 35-40 Zam. Tunç Soyer: "Biz Size Asla Patron Olmadık, Yan Yana Yol Yürüdük"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 5 bin 250 işçiye yüzde 35-40 zam sağlayacak toplu iş sözleşmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kıçıdaroğlu'nun da katıldığı törenle imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Mevzuat bizi işçi işveren olarak ayırsa da biz asla size patron olmadık. Karşı cephelerde değil aksine yan yana yol yürüdük, yürümeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu önünde yüzlerce işçinin hazır bulunduğu törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, ve CHP milletvekilleri katıldı. İşçiler, "İşçinin umudu Kemal Kılıçdaroğlu", "Hak, hukuk, adalet", " Zam, zulüm işkence işte AKP", "Gen gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek" sloganları attı.

"ALIN TERİNİZİN YANINDAYIM"

Adaylık sürecinde işçilere eşit işe eşit ücret sözü verdiğini anımsatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şunları söyledi:

"Eşit işe farklı maaş sisteminin biteceğine söz vermiştim. Bugün buna bir adım daha yaklaştım. İşçilerin geleceğe güvenle bakmalarını ve işsizlik korkusundan uzak bir hayat sürmelerini sağlamaya çalıştım. Toplum, gelir adaletsizliğini, zenginlikten refahtan bir avuç insanın faydalanmasını ve kendisinin yoksulluğun pençesine atılmasını kabul etmiyor. Mevzuat bizi işçi işveren olarak ayırsa da biz asla size patron olmadık. Karşı cephelerde değil aksine yan yana yol yürüdük, yürümeye de devam edeceğiz. Birleşe birleşe yaptık toplu iş sözleşmesini. 'Kurtuluş yok tek başına' diye inandığımız için yaptık. Birleşe birleşe dönemi şimdi şeniden başlıyor. Emek en yüce değerdir. Kuracağımız güzel memleket emeği en yüce değer olarak kabul eden bir memleket olacak. Ezilenin olmadığı, birlikte el ele vererek çok daha güzel günler yaşadığımız memleket olacak. O günleri görmek için omuz omuza ter dökmeye devam edeceğiz. O güzel geleceği sizlerin elleriyle hep birlikte kuracağız. Her daim sonuna kadar alın terinizin yanında olacağım."

"TÜRKİYE İZMİR GİBİ DEĞİL"

Toplu sözleşme için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıllarda daha toplu sözleşme olmayacak Türkiye'de. Örgütlü toplum olmayacak, buna müsaade etmeyecekler. İzmir Türkiye değil. Türkiye'nin her yeri İzmir gibi değil. Türkiye'deki tsunami İzmir'i de içine çekiyor. İşçi sınıfı emekçiler gidecek bir yerimiz yok. Vatanımız burası. Örgütlü olacağız, örgütlü hareket edeceğiz. Yoksulluk sınırı 20 bin, açlık sınırı 6 bin lira. 'Almanya bizi kıskanıyor' diyorlar ya. Almanya'da asgari ücret 2 bin 280 euro, 52 bin lira yapıyor. 'Almanya bizi kıskanıyor' diyenlere maaşımız 52 bin lira olmalı demeliyiz. 16 milyonuz biz. İstediğimizi iktidar yaparız. İşte iktidara talip olan burada."

ENFLASYON FARKI DA ÖDENECEK

Yeni sözleşme ile işçilere 2023 yılı için yüzde 35-40 oranında zam yapılacağı ve 2022'de TÜİK tarafından açıklanan verilere göre hesaplanacak enflasyon farkının da ödeneceği belirtildi. 2023'te de 6 ayda bir enflasyon farkı karşılanacak. Ayrıca geçmiş dönem sözleşmelerinde yer alan işe başlama tarihine göre eksik maaş ücreti uygulamasının da kaldırılarak tüm işçiler için yüzde 100 maaş verileceği belirtildi.

ANKA / Güncel