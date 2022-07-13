İzmir Büyükşehir'den 30 Yıllık Soruna Neşter

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'ya kent merkezinden araç giriş çıkışını sağlayan ana arterlerden Gürçeşme Caddesi'ni yeniliyor. Kentin 30 yıllık sorununa neşter vuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 şeritli yolu 3 şeride çıkaracak çalışmalarını ise Eylül ayında tamamlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 30 yıldır kent gündeminde olan "Gürçeşme Caddesi'nin genişletilmesi" projesinin yüzde 60'ını tamamladı. Hem Konak ilçesine bağlı Gürçeşme ve çevresindeki semtlerin hem de Buca'nın kent merkeziyle bağlantısını sağlayan en önemli arterlerden Gürçeşme Caddesi'nin genişliği 10 metreden 20 metreye çıkartılıyor. Ayrıca bölgedeki istinat duvarı ve merdivenler de yenileniyor.

Buca'ya araç giriş çıkışını da önemli ölçüde rahatlatacak çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İZBETON ekipleri 800 metre uzunluğunda taş duvar, 5 merdiven, bin 300 metrekare alanda karo taş ve bordür imalatını tamamladı. Toplam 4 bin 400 metrekare çift taraflı kaldırım ve aydınlatma imalatı ise sürüyor. Düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra caddeye asfalt serilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gürçeşme Caddesi'nin genişletilmesi projesi kapsamında 215 adet taşımaz için bugüne kadar 16 milyon 845 bin TL'lik kamulaştırma yaptı.

ANKA / Güncel