İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana binasında yıkım başladı - Haberler

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İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana binasında yıkım başladı

AA - Zeynep Çelikkol - Güncel
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İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana binasında yıkım başladı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için boşaltılan İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana binasının yıkımına başlandı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için boşaltılan İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana binasının yıkımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, asbest önlemlerini alan yüklenici firmanın, çalışmalarını 90 gün içerisine tamamlaması planlanıyor.

Yıkımın ardından alan, başkanlık ve meclis salonunun yer alacağı küçük bir yapıyla değerlendirilecek.

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AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

İzmir, Ekim, Güncel, Haberler

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