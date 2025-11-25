İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "asfalt kaplama ve yol-inşaat yenileme işi" davası sanıkları hakim karşısında

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "asfalt kaplama ve yol-inşaat yenileme işi" davasında tutuksuz 44 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesince 9. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda yapılan duruşmaya, "kooperatif" davasında tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanıklara savunma için söz verildi.

Savunma yapan Kaya, 2024 yerel seçimlerinden sonra İZBETON AŞ'de iç denetim raporlarına dayanarak soruşturma başlatıldığını söyledi. Savcılığın resen soruşturma başlatmadığını ifade eden Kaya, iç denetim raporlarının siyasi baskılarla düzenlendiğini iddia etti.

Hakimin, kilit parke alımına ilişkin teslimin yapılmadığı, yersiz ödemeler ve eksik iş yapıldığı iddialarına yanıt veren Kaya, "O detaylarda bilgi sahibi olmam mümkün değildir. Hepsi taşların eksik olduğu iddiasına dayanıyor. Mümkün olduklarını da düşünmüyorum. O taşın asıl sahibi Büyükşehir Belediyesidir. Taşı isteseniz de yok edemezsiniz. Belki zayiat olmuştur. Bahsedilen rakamlar da çok az zaten. Şurada mermer döşeyelim desek 5-10 tane kırık olur." diye konuştu.

İZBETON AŞ'de şef olarak çalışan C.A. denetçilerin santimetre üzerinden çalışma yaptığını, bu durumun yanlış olduğunu ilgililere söylediğini anlattı.

Denetçilerle tartıştığını kaydeden C.A, "Bize imalatı nasıl yaptığımızı sordular ve anlattım. Kendileri bilerek yanlış yaptılar, uyardım, 'Hata çıkarmaya çalışıyorsunuz.' diye söyledim. Yaptığımız imalatlar hala yerinde duruyor. Onların kazdığı yerler de hala yerinde duruyor. Denetim raporu 21'inde verilmiş. Bizi 22'sinde savunmaya çağırdılar. Burada iyi niyet aramıyorum, dertleri siyasiydi. Biz altlarında ezildik." dedi.

"Kooperatif" davasında da yargılanan İZBETON AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan, savunmasında belgelerin imzalanması için hiçbir çalışana baskı yapılmadığını savundu. Bozan, "Cemil Bey göreve geldikten sonra iç denetim süreci başlatıldı. Bu işin gerçek yöneticileriyle hiçbir görüşme yapmadılar. Kurumda belgeleri imzalamaları için baskı yapacak değiliz. İZBETON'da sendika var, herkesin siyasi bir ağabeyi var. Kimseye imza atılması için baskı yapılamaz." ifadelerini kullandı.

Savunma ve beyanların ardından cumhuriyet savcısı, Sayıştay'a yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının davaya katılma talebinin kabulünü ve sanıkların adli kontrollerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme, İzmir Büyükşehir Belediyesinin davaya katılma talebinin kabulüne, Sayıştay'a yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına karar verdi.

Yurt dışı çıkış yasağı bulunan sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden hakim, imza atma yükümlülüğü bulunanlar hakkındaki adli kontrol şartını kaldırarak duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık tarafından "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı soruşturması sonunda "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçunu birden fazla kez zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla 56 şüpheli hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle ilk hazırlanan iddianame, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

"Asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki" yolsuzluk soruşturması sonunda ise "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından 44 şüpheli hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ikinci iddianame, İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında, "kooperatif" işlerinde yolsuzluk iddiasıyla iştirak halinde ve zincirleme şekilde, "kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs suçlarından hazırlanan üçüncü iddianamede 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep edilmiş, iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.