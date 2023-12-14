İzmir Büyükşehir Belediyesine Hazine arazisi mezarlık olarak tahsis edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki Hazine arazisi olan bölgenin mezarlık olarak kendilerine tahsis edilme talebinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi.

Dağ, yazılı açıklamasında mezarlıklar konusundaki sıkıntıların bir süredir İzmir'in gündem maddelerinden olduğunu belirtti.

Mezarlıkla ilgili tüm sorumluluklar belediyeye ait olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesinin ısrarla Hazine arazisini talep ettiğini ve sorumluluğu hükümete atmaya çalıştığını savunan Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hükümete yaptığı çağrı üzerine gerekli desteği vereceğini belirttiklerini hatırlattı.

Dağ, Soyer'in bu konuda yetkili makamlarla görüşmeler yapmak yerine sadece bir yazı yazmakla yetindiğini, İzmirlilerin taleplerini hafife aldığını bir kez daha gösterdiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Biz ise ilgili yazının ardından söz verdiğimiz gibi hemşerilerimizin önemli bir talebi olan bu konunun bizzat takipçisi olduk. Geldiğimiz noktada İzmir Büyükşehir Belediyesinin Güzelbahçe Yaka Mahallesi'ndeki Hazine arazisi olan bölgenin mezarlık olarak kendilerine tahsis edilmesi talebi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Geçmişte birçok projede, bugün de mezarlık konusunda olduğu gibi İzmir'in ihtiyaçları doğrultusunda İzmirli hemşehrilerimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz."