İzmir Büyükşehir Belediyesi Tel Aviv ile olan kardeş şehir protokolünü iptal ederek Gazze ile kardeş şehir olmayı teklif etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında İsrail'in başkenti Tel Aviv ile yapılan kardeş şehir protokolünün iptali ve Filistin'in Gazze şehriyle kardeş şehir olunması teklifi görüşüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan meclis oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında Kültürpark'ta yapıldı.

Meclis toplantısında İsrail'in Tel Aviv kenti ile olan kardeş şehir protokolünün iptal edilmesi talebiyle AK Parti ve MHP grup başkanvekillerinin verdiği önerge oy birliğiyle kabul edilerek hukuk komisyonuna sevk edildi.

Toplantıda AK Parti, MHP ve CHP gruplarının verdiği önergeyle Filistin'in Gazze şehri ile kardeş şehir protokolü yapılması talebi de hukuk komisyonuna gönderildi.

Önergede İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde yer alan tüm parti gruplarının ortak iradesiyle Gazze halkıyla dayanışmayı pekiştirmek ve onların yanında olunduğunu göstermek amacıyla İzmir ile Gazze arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının teklif edildiği belirtildi.

Gazze halkına moral ve destek sağlanmasının amaçlandığı belirtilen önergede, "İzmir'in barış ve dayanışma misyonuna uygun olarak bu teklifin kabul edilmesi ve Gazze halkının yanında olduğumuzun güçlü bir şekilde vurgulanması için tüm meclis üyelerimizin desteklerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan meclis toplantısını takip eden bir grup, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto ederek Tel Aviv ile kardeş kent protokolünün bir an önce iptalini talep etti.