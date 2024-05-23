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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketlerinde İşten Çıkarılan İşçiler Eylem Yaptı

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İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler İzenerji ve İzdoğa'dan işten çıkarılan yaklaşık 40 kişi, işe geri alınmaları talebiyle eylem yaptı. İşçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası önünde toplanarak slogan attı ve pankart açtı. İşten çıkarılan işçiler, haksız yere işten çıkarıldıklarını belirterek eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler İzenerji ve İzdoğa'dan işten çıkarılan yaklaşık 40 kişi, işe geri alınmaları talebiyle eylem yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası önünde toplanan işçiler, dün başlattıkları eylemi bugün de sürdürdü.

İşçiler slogan attı, "işimizi geri istiyoruz" yazılı pankart açtı.

İşten çıkarılan işçiler adına açıklama yapan Umut Taşkale, iki şirkette ay başından bu yana 100'ün üzerinde işten çıkarma yaşandığını ve çıkarmaların devam ettiğini söyledi.

İşten çıkarmalar nedeniyle eylem kararı aldıklarını aktaran Taşkale, "Halka yanlış anlatılan bir şey var. Bizler fazlalık personel değiliz. Bütün çıkarılan arkadaşlarımız iş tamamlansın diye mesai yapıyordu. Bizler haksız yere işten çıkarılan işçileriz ve geri alınıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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