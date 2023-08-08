İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'da Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatını Tamamladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar ilçesine bağlı Düzce ve Turgut mahallelerine hizmet verecek atık su arıtma tesisinin eylül ayında hizmete alınması için çalışmalarına hız verdi. Tesis inşaatını büyük oranda tamamlayan ekipler, tesisin hizmete alınması için saha çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar ilçesine bağlı Düzce ve Turgut mahallelerine hizmet verecek atık su arıtma tesisinin eylül ayında hizmete alınması için çalışmalarına hız verdi.

İZSU Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yılında İzmir'e değer katmayı hedefleyen projelerinin saha çalışmalarını kentin birçok noktasında sürdürüyor. İZSU, Seferihisar Düzce ve Turgut mahallelerinin atık su problemini çözmek için projelendirdiği atık su arıtma tesisini geçen nisan ayında duyurmuştu. Tesis inşaatını büyük oranda tamamlayan ekipler, tesisin hizmete alınması için saha çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Proje kapsamında bölgedeki evsel atık suları tesise ulaştıracak kanalizasyon hattının imalatı da tamamlandı.

YILLIK 170 BİN METREKÜP KAPASİTE

6,4 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattı üzerinden tesise ulaşacak evsel atık sular, yıllık 170 bin metreküp kapasiteli yeni tesiste arıtılacak. 12 milyon 500 bin liralık yatırım bedeliyle hayata geçirilecek tesisin eylül ayı içerisinde işletmeye alınması planlanıyor. Yatırımın sağlayacağı çevresel faydanın yanında Düzce ve Turgut mahalleleri sakinlerinin yaşam kalitesini de artıracağı öngörülüyor.