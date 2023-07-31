İzmir Büyükşehir Belediyesi Roman Soykırımı Anma Etkinliği Düzenliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Ağustos'ta İkinci Dünya Savaşı'nda katledilen on binlerce Roman yurttaş için anma etkinliği düzenliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de Cumhuriyet Meydanı'nda katılacağı anma töreninde Romanların anısına denize karanfil bırakılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Ağustos'ta İkinci Dünya Savaşı'nda katledilen on binlerce Roman yurttaş için anma etkinliği düzenliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de Cumhuriyet Meydanı'nda katılacağı anma töreninde Romanların anısına denize karanfil bırakılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Ağustos Çarşamba günü 2. Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarında soykırıma uğrayan Romanları, kentin iki farklı mekanında anacak. Porajmos Soykırımı'nda katledilen çocuklar anısına yapılacak anma etkinliği saat 17.30'da "Seslerimiz Özgürlüktür" belgesel gösterimi ile başlayacak. İzmir Sanat'taki gösterimin ardından saat 19.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda Romanlar anılarak Roman sivil toplum kuruluşlarıyla denize karanfil bırakılacak. Saatler 20.00'de ise İzmir Sanat Merkezi bu sefer Roman Söyleşisi'ne ev sahipliği yapacak. Söyleşide Dumlupınar Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Emine Dingeç ile Roman dili ve Avrupa'daki Roman çocukların eğitimi alanında önde gelen dilbilimci Prof. Dr. Hrisko Kyuchukov konuşmacı olarak katılacak.

SOYER: "EŞİT VE ADİL BİR YAŞAMI İNŞA ETMEK BİZİM ELİMİZDE"

79.yılında Roman Soykırımı'nda yitirilen Romanların acısını her yıl olduğu gibi bu yıl da paylaştıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "1944 yılında Roman toplumunun yaşadığı soykırım toplumsal hafızamızda önemli bir yerde duruyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sistematik insan hakkı ihlalinin acısını her 2 Ağustos'ta olduğu gibi, bu yıl da Roman hemşehrileriyle paylaşıyor. Biliyoruz ki, soykırımların bir daha yaşanmaması ayrımcılığın son bulmasıyla mümkün olabilecektir. Bunun için eşit ve adil bir yaşamı inşa etmek bizim elimizde" dedi.

PORAJMOS (ROMAN SOYKIRIMI)

Porajmos, II. Dünya Savaşı'nda Nazi yönetimince gerçekleştirilen Çingenelere yönelik soykırımdır. Kelime anlamı olarak yok etme ve yıkım anlamına gelen Porajmos veya Pharrajimos ve yine toplu katliam anlamındaki Samudaripen kelimeleri bu soykırımı ifade etmede kullanılır.