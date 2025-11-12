Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İZOTAŞ'a Haciz İşlemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, terminalin haksız işgali nedeniyle İZOTAŞ'a ecrimisil bedellerinin tahsili için haciz işlemi başlattı. Sözleşmenin sona erdiği ve İZOTAŞ'ın bu süreçte mahkemeye başvurduğu belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, otobüs terminalini işleten İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri AŞ'ye (İZOTAŞ) yönelik, ecrimisil bedellerinin tahsili için haciz işlemi başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yap-işlet-devret modeliyle 1997'de hayata geçirilen otobüs terminalinin 25 yıllığına imzalanan sözleşmesinin 14 Aralık 2023'te sona erdiği belirtildi.

Sözleşmenin tarafı İZOTAŞ'ın, pandemiyi gerekçe göstererek terminali 7 yıl daha kullanmak amacıyla dava açtığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mahkeme, 2023'te İZOTAŞ lehine tahliyeyi engelleyen bir tedbir kararı aldı. İzmir'e yaraşır bir otogar yapısı ve işletmesinin tesisi için Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZULAŞ AŞ'ye terminalde üst hakkı tanıyarak ayni sermaye de verilmiştir. Ayrıca söz konusu dava ilk derece mahkemesinde ve istinaf sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı. Böylece şirketin 7 yıl uzatma talebi ilk derece mahkemesinde ve istinaf yargılamasında reddedilmiştir. 2023'te sona eren yap-işlet-devret sözleşmesinin ardından terminalin haksız işgali nedeniyle tahliye yapılmaksızın İZOTAŞ'tan ecrimisil talep edilmiş ancak bu süreçte yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamamıştır. Terminalde kiracı sıfatıyla mevcut olan esnaf, otobüs işletmeleri açısından da belirsizliği bir nebze olsun giderebilmek amacı ile hukuk sınırları içinde gerekli tüm işlemler başlatılmış bulunmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait terminalin haksız işgali nedeniyle ecrimisil bedellerinin tahsili için mevzuatın verdiği yetki kapsamında haciz işlemleri yapılacaktır. Söz konusu hukuki işlemler alacağın tamamı tahsil edilinceye kadar devam edilecektir. Tahliyeye ilişkin tedbir kararının kaldırılmasını takiben terminalinde yenileme ve işletme çalışmaları başlatılacak, en kısa vadede İzmir'in hakkettiği bir terminal yapılanması oluşturulacaktır."

İZOTAŞ'tan açıklama

İZOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Niyazoğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şirketin sözleşmesinin Aralık 2023'te sona erdiğini, pandemi döneminde yaşanan gelir kayıpları nedeniyle belediyeden ek süre talep ettiklerini belirtti.

Belediyenin ek süre talebini reddetmesi üzerine uyarlama davası açtıklarını ve davada ihtiyati tedbir kararı verildiğini aktaran Niyazoğlu, "Yargılama esnasında alınan bilirkişi raporlarında otobüs terminaline pandemi döneminde normal zamana göre 314 bin otobüsün giriş yaptığı ve bu sebeple firmanın 2020 rakamlarına göre 70 milyon lira civarında zarar ettiği tespit edildi. Mahkeme, karar kesinleşinceye kadar tedbirin devamına karar verdi. Biz de kararı temyiz ettik. Dosya Yargıtay'da derdesttir." ifadelerini kullandı.

İhtiyati tedbir kararıyla otogarı işletmeye devam ettiklerini vurgulayan Niyazoğlu, şunları kaydetti:

"Danıştay'ın kararlarında da 'tedbir kararı ile ecrimisil tahakkuk ettirilemez' denilmektedir. Bu halde ecrimisil tahakkuku yasal olmaz. Buna rağmen bir anlaşma yolu bulduk ancak tam anlaşmak üzereyken bu kez belediye yine 2024 yılı için ilave olarak 168 milyon lira daha ecrimisil tahakkuk ettirdi. Yani 2024 yılında benim toplam cirom 250 milyon lira iken, belediye benden 2024 yılı için 305 milyon lira ecrimisil istiyor. Bu ecrimisillere idare mahkemelerinde davalar açtık. Şimdi belediye yargı sonucunu beklemeden sırf beni yıpratmak, yıldırtmak için baskı yapıyor, tüm gelirlerimi haczediyor. Bu durumda benim işletmeyi sürdürmemi ve maaş, elektrik gibi giderleri ödememi engellemeye çalışıyorlar. Bu durum kamu hizmeti olan şehirlerarası yolcu taşımacılığının durması demektir."

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
