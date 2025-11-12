Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İZOTAŞ'a Haciz İşlemi

Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi, otobüs terminalini işleten İZOTAŞ'a yönelik ecrimisil bedellerinin tahsili için haciz işlemi başlattı. Terminalin sözleşmesi 14 Aralık 2023'te sona erdi ve İZOTAŞ mahkemeye başvurmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, otobüs terminalini işleten İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri AŞ'ye (İZOTAŞ) yönelik, ecrimisil bedellerinin tahsili için haciz işlemi başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yap-işlet-devret modeliyle 1997'de hayata geçirilen otobüs terminalinin 25 yıllığına imzalanan sözleşmesinin 14 Aralık 2023'te sona erdiği belirtildi.

Sözleşmenin tarafı İZOTAŞ'ın, pandemiyi gerekçe göstererek terminali 7 yıl daha kullanmak amacıyla dava açtığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mahkeme, 2023'te İZOTAŞ lehine tahliyeyi engelleyen bir tedbir kararı aldı. İzmir'e yaraşır bir otogar yapısı ve işletmesinin tesisi için Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZULAŞ AŞ'ye terminalde üst hakkı tanıyarak ayni sermaye de verilmiştir. Ayrıca söz konusu dava ilk derece mahkemesinde ve istinaf sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı. Böylece şirketin 7 yıl uzatma talebi ilk derece mahkemesinde ve istinaf yargılamasında reddedilmiştir. 2023'te sona eren yap-işlet-devret sözleşmesinin ardından terminalin haksız işgali nedeniyle tahliye yapılmaksızın İZOTAŞ'tan ecrimisil talep edilmiş ancak bu süreçte yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamamıştır. Terminalde kiracı sıfatıyla mevcut olan esnaf, otobüs işletmeleri açısından da belirsizliği bir nebze olsun giderebilmek amacı ile hukuk sınırları içinde gerekli tüm işlemler başlatılmış bulunmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait terminalin haksız işgali nedeniyle ecrimisil bedellerinin tahsili için mevzuatın verdiği yetki kapsamında haciz işlemleri yapılacaktır. Söz konusu hukuki işlemler alacağın tamamı tahsil edilinceye kadar devam edilecektir. Tahliyeye ilişkin tedbir kararının kaldırılmasını takiben terminalinde yenileme ve işletme çalışmaları başlatılacak, en kısa vadede İzmir'in hakkettiği bir terminal yapılanması oluşturulacaktır."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
