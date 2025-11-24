İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Yolsuzluk Davası Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" davasında, aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu tutuksuz sanıklar hakim karşısına çıktı.

İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, aynı soruşturma kapsamındaki "kooperatif" davasında tutuklu bulunan Kaya ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanıklara savunma için söz verildi.

Diğer suçtan tutuklu bulunması sebebiyle Kaya'nın arkasında savunma esnasında jandarma personeli bekledi. Kaya'nın avukatı, savunma hakkı kapsamında baskı oluşturulduğu gerekçesiyle duruma tepki gösterdi. Hakim ise sanığın kendi dosyalarında tutuklu olmadığını, güvenlik sebebiyle durumun jandarmanın inisiyatifinde olduğunu belirtti. Karşılıklı konuşmaların ardından hakim, güldüğü gerekçesiyle Kaya'yı "Saygılı ol, gülünecek bir şey yok. Savunmanı almaya çalışıyoruz." diyerek uyardı.

Ardından savunma yapan Kaya, 2024 yerel seçimlerinde yönetimin değişmesinin ardından görevinden istifa ettiğini belirterek, savcılığın kötü niyetli iç denetim raporlarına dayanarak soruşturma başlattığını öne sürdü.

Raporların siyasi baskılarla ve kötü niyetle hazırlandığını iddia eden Kaya, "Söz konusu ihalelerde alt yüklenici kullanılmamıştır. Sadece bazı araçlar kiralanmıştır. İkisi farklıdır. Araç kiralamak, alt taşeron kullanmak değildir. 2024 yılından önce hiçbir şekilde suç addedilmezken 2024'te suç oluşturma amacıyla iç denetim raporlarıyla savcılıkça soruşturma başlatılmıştır. Dosyada suç kastı yoktur. Suçun unsurları oluşmamıştır. Kötü niyetle iç denetim raporu hazırlayanlar ve hazırlatanlar hakkında şikayet hakkımı gizli tutuyorum." savunmasını yaptı.

Hakim, bazı tutuksuz sanıkların savunmalarının ardından duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Olayın geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık tarafından "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı soruşturması kapsamında "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçunu birden fazla kez zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla 56 şüpheli hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle ilk hazırlanan iddianame, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

"Asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki" yolsuzluk soruşturması kapsamında ise "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından 44 şüpheli hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ikinci iddianame, İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında, "kooperatif" işlerinde yolsuzluk iddiasıyla iştirak halinde ve zincirleme şekilde, "kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs suçlarından hazırlanan üçüncü iddianamede 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep edilmiş, iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.