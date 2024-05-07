Üye Girişi
Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İhtiyaç Fazlası İstihdam Tespit Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde ihtiyaç fazlası istihdam bulunduğu ve bunların seçim öncesinde göreve başlatıldığı tespit edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kurum ve iştiraklerinde ihtiyaç fazlası istihdam bulunduğunun görüldüğü, bunların önemli bir kısmının seçimin hemen öncesinde göreve başlatıldığının tespit edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin bünyesindeki tüm kurumların emeğin hakkını savunan bir anlayışla yönetildiği belirtildi.

Belediye ve iştiraklerinde ihtiyaç fazlası istihdam bulunduğunun görüldüğü ve bunların önemli bir kısmının seçimin hemen öncesinde göreve başlatıldığının tespit edildiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"1 Ocak'tan sonra belediye ve iştiraklerinde toplam 1909 kişi işbaşı yaptırılmıştır. Ayrıca işbaşı yapmak için 912 kişiye ilave olarak çağrı yapıldığı ve işlemlerin başlatıldığı anlaşılmıştır. Yerel seçimin ardından mazbata alım sürecine kadar 1-6 Nisan tarihleri arasında da belediye iştiraklerinde 312 kişinin işbaşı yaptığı tespit edilmiştir. İhtiyaca yönelik alımlar konusunda olumsuz bir tasarrufta bulunulmamıştır. İhtiyaç fazlası olduğu, aranan kriterleri taşımadığı, işe başlama öncesi işlemlerinde eksiklikler saptanan yaklaşık 250 kişinin de çalıştırılmasının kurum açısından idari, hukuki ve mali yönden uygun olmadığı kanaati oluşmuştur."

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler Belediye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title