İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İhtiyaç Fazlası İstihdam Tespit Edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi kurum ve iştiraklerinde ihtiyaç fazlası istihdam bulunduğunun görüldüğü, bunların önemli bir kısmının seçimin hemen öncesinde göreve başlatıldığının tespit edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin bünyesindeki tüm kurumların emeğin hakkını savunan bir anlayışla yönetildiği belirtildi.

Belediye ve iştiraklerinde ihtiyaç fazlası istihdam bulunduğunun görüldüğü ve bunların önemli bir kısmının seçimin hemen öncesinde göreve başlatıldığının tespit edildiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"1 Ocak'tan sonra belediye ve iştiraklerinde toplam 1909 kişi işbaşı yaptırılmıştır. Ayrıca işbaşı yapmak için 912 kişiye ilave olarak çağrı yapıldığı ve işlemlerin başlatıldığı anlaşılmıştır. Yerel seçimin ardından mazbata alım sürecine kadar 1-6 Nisan tarihleri arasında da belediye iştiraklerinde 312 kişinin işbaşı yaptığı tespit edilmiştir. İhtiyaca yönelik alımlar konusunda olumsuz bir tasarrufta bulunulmamıştır. İhtiyaç fazlası olduğu, aranan kriterleri taşımadığı, işe başlama öncesi işlemlerinde eksiklikler saptanan yaklaşık 250 kişinin de çalıştırılmasının kurum açısından idari, hukuki ve mali yönden uygun olmadığı kanaati oluşmuştur."