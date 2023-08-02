İzmir Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı'nda Aşure Dağıtıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı için kentin 8 noktasında iki gün boyunca 12 bin kişilik aşure dağıtacak. Ayrıca 26 cemevine 15 bin 400 kişilik aşurelik malzeme ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı için kentin 8 noktasında iki gün boyunca 12 bin kişilik aşure dağıtılacak. 26 cemevine de 15 bin 400 kişilik aşurelik malzeme ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayında aşure dağıtımına başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla dün Konak Meydanı, Buca Şirinyer Meydanı (Migros önü), Konak Üçyol Meydanı (metro çıkışı), Narlıdere Atatürk Meydanı'nda aşure dağıtıldı.

Bugün ise Karşıyaka Vapur İskelesi, Bayraklı Sevgi Yolu, Çiğli Belediyesi İZBAN çıkışı ve Bornova Meydanı'nda dağıtım olacak. Böylece iki gün boyunca toplamda 8 merkez ilçede yaklaşık 12 bin kişilik aşure dağıtılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 cemevine de 15 bin 400 bin kişilik aşurelik malzeme ulaştırıldı.