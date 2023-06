İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİNDE ARBEDE

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin İZBETON AŞ ile yapılan protokol anlaşması kapsamında Karşıyaka'da başlatılan Örnekköy 3'üncü Etap Kentsel Dönüşüm projesinde hatalı beton ve demir tespit edilmesinin ardından 300 metre karelik bölümünün yıkılmasına karar verilmesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışmalara neden oldu. Gündem dışı konuşmalar bölümünde kürsüye bavulla çıkan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yusuf Demircioğlu'nun bavuldan gramofon, büyüteç ve soda şişesi çıkartıp CHP'li meclis üyelerine vermek istemesi üzerine mecliste arbede yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı olağan meclis toplantısı birinci oturumu, Meclis Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde yapıldı. Kültürpark Fuar Alanı 4 No'lu Holde gerçekleştirilen oturumda, gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Meclisin gündem dışı bölümünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZBETON AŞ ile yapılan protokol kapsamında Karşıyaka'da başlattığı Örnekköy 3'üncü Etap Kentsel Dönüşüm projesi, hatalı beton ve demir imalatı tespit edilmesinin ardından mühürlenmesi ve 3'üncü Etap içinde 300 metrekarelik bir bölümünün yıkılmasına karar verilmesine ilişkin tartışmalar yaşandı. Meclisin gündem dışı bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Örnekköy 3'üncü Etap Kentsel Dönüşüm projesinde gelişmeyi gündeme getirdi. 150 yıllık İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beton ve demir hırsızı damgası yediğini belirten Hızal, 'Kentsel dönüşüm yapıyorsanız bunu temel sebebi depremdir. Binaları depreme dayanıklı hale getirerek İzmirliler sağlıklı konutlarda yaşamalarını sağlamak temel amaçtır. İzmir Büyükşehir Belediyesi 10 yıldır kentsel dönüşüm çabası içerisinde. Yakın zamanda İzmir'de gerçekten büyük bir skandala imza atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 150 yıllık tarihinde en büyük skandalına imza attı. İzmir Büyükşehir Belediye demir hırsızı, beton hırsızı damgası yedi. 150 yıllık büyükşehir belediyesinin geldiği nokta kentsel dönüşüm yapılacak demir beton eksikliğinden o inşaatlar mühürlenecek. Buna demir beton hırsızlığı derler. Bir kentsel dönüşüm inşaatı başka bir belediye tarafından mühürlendi' dedi.

'İZBETON GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDI' İDDİASI

İzmir Büyükşehir Belediye meclisi tarafından kentsel dönüşüm yetkisi verilen İZBETON şirketinin görevi kötüye kullandığını iddia eden Özgür Hızal, 'Mühendisler kontrol yaparken eksik hususları tespit etmişler, eksik hususlara ilişkin uyarılarına eksiklikleri yazmış ve bunlar giderilene kadar beton dökmeyin demiş. Denetimler devam ederken beton mikserleri geliyor, beton dökmeye devam ediyor. Mühendisler alandan ayrılarak raporlarını tutuyorlar. Bu cüreti bu işi yapan kişiler bu gücü, bu cüreti nereden buluyor Bu işi verdiğiniz İZBETON Genel Müdürü, o dönem kooperatif başkanı olan şimdi CHP İzmir İl Başkanı olan kişi ve Gaziemir Yapı Kooperatifi Başkanı, bürokratlara raporu değiştirmesi için baskı yaptı. İşte, Örnekköy'deki cüret buradan geldi. Birileri o kooperatifleri kurarken birtakım CHP'li siyasetçileri arkasına alınca bu cüreti gösteriyor. Sayın Tunç Soyer ilgili kişiler için gerekli işlemleri yapmış olsaydı bunlarla karşılaşmayacaktık' diye konuştu.

MECLİSTE BAVUL ARBEDESİ YAŞANDI

Gündem dışı bölümde söz alan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yusuf Demircioğlu, sahneye elinde bavulla çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Erkan Baş, Serra Kadıgil'in Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini hatırlatan Yusuf Demircioğlu, elindeki valizi açarak, 'Bu gramofon seçim sonuçlarını duymayanlar için. Valizde bir büyüteç var, görmeyenler için. Bir de soda var hazmetmeyenler için" sözlerini sonrasında meclis salonu karıştı. Meclis Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Demircioğlu'na sözlerine tamamlamasını gerektiğini hatırlatması sonrasında konuşmasını sürdürmek isteyen Demircioğlu'na CHP meclis üyeleri tepki gösterdi. Özuslu'nun güvenlik görevlilerine 'Atın o bavulu' talimatı vermesi üzerine AK Partili meclis üyesi Hüsnü Boztepe valizi geri almak istedi. Valizin etrafında çıkan arbede sırasında CHP'li meclis üyesi Mehmet Maltepe yere düştü. Yere düşen Mehmet Maltepe sinirlenerek ayağa kalktı ve tartışmanın uzamaması için Maltepe, meclis salonu dışarısına çıkarıldı, gerilimin sona ermesi sonrasında yeniden oturuma katıldı.

'İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE YAKIŞMAYAN BİR ORTAM OLDU'

Yaşanan tartışmaların İzmir Büyükşehir Belediye meclisine yakışmadığını ifade eden Mustafa Özuslu, 'Burada söz hakkı kutsaldır. Söz hakkın söylenebilmesi için her şeyi yaptık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yakışmayan bir ortam oldu. Engel olamadık. Bu tolere edilemez. Bu meclisi demokratik bir meclis olması herkesin sorumluluğu. Her bir eleştiri cevabını hakkaniyetle sonuna kadar herkes verebilmelidir. Hakaret, iftira, yalan olmamak kaydıyla' dedi.

'8 ŞANTİYEDE 800 BİN METREKARE İNŞAATI 3 KADEMLİ OLARAK DENETLİYORUZ'

Yaşanan arbeden dolayı İzmirlilerden özür dileyen CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, Örnekköy 3'üncü Etap Kentsel Dönüşüm projesinin sürekli denetlendiğini belirtip, 'O yüzden eksikliği buluyoruz. Denetime giden kamu görevlisi arkadaşlarımız o hatalı işlemi tespit ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 şantiyesinde 800 bin metrekare inşaatta 6 bin bağımsız bölüm yapıyor. Her santimini denetleyerek yapıyor. Örnekköy'de 5 ayrı etapta yapıyoruz. 3'üncü etapta 48 bin metrekare inşaat yapıyoruz. Burada bahsedilen şey, bir hesaplamaya göre 300 metrekare bir hesaplama yöntemine göre 500 metrekarelik bir imalattan bahsediyoruz. 8 şantiyede 800 bin metrekare inşaatı 3 kademli olarak denetliyoruz. İş yapan hata yapar. Yapılan hataya karşı kurumun refleksi nedir Örtbas etmeyi mi seçmiş ortaya çıkartıp gereğini yapmayı mı seçmiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi tutanağını tutup, gereğini yapmış' ifadelerini kullandı. (DHA)

