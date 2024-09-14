İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Arbede

İzmir Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde yapıldı. Bu ayın son oturumunda ileriki 5 yılı kapsayan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT'un stratejik planı görüşüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı oy çokluğu ile ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı oy birliği ile kabul edildi.

'GEZİ VANDALLIĞI' SÖZÜ SONRASI ARBEDE

AK Parti'li Meclis Üyesi Abdulhakim Evin, meclis toplantısında söz alarak, "Ülkemizde bazı talihsizlikler yaşadık. 2011'deki hükümetimizin stratejik planlarına ilişkin sebep sonuç ilişkisi ile bakarsak, 7 Şubat MİT krizi ve 2013'te gezi vandallığı yaşadık ki ekonomimize zararı 1,4 milyar dolar" dedi. 'Gezi vandallığı' sözünün ardından mecliste sesler yükseldi ve CHP'li üyeler, ayağa kalkarak karşılık verdi. Büyüyen tartışma iki grup arasında arbedeye dönüştü. Tugay, oturuma 5 dakika ara verdi. Aranın ardından devam eden meclis toplantısında konuşan Tugay, "Bizler halkın oyları ile seçilmiş ve onları temsil eden insanlarız. Kullandığınız kelimelere dikkat edin. Çünkü 5 sene yüz yüze bakacak insanlarız. 5 sene boyunca kentimiz ve şehrimiz ile ilgili karar verecek olan insanlarız. Bir hoşgörüye ihtiyacımız var. İnsanların hassasiyetleri vardır, belli konularda tepki gösterir" dedi.

'CHP'LİLER ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ'

Söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız da "Grup Başkan Vekili olarak eleştirilerimizi ifade ettik. Genç bir arkadaşımız haklı olarak ve haddini aşmayarak, siyaset dilini sertleştirmeyerek konuştu. Ayırmak için müdahale ettiğimiz CHP'li üzerimize yürüdü. 2 dakika genç bir kardeşimizin eleştirilerine tahammül edemezsek, bu kentin sorunlarını nasıl tartışacağız? Bugün kentin en önemli belgesini tartışıyoruz. Bu belge, başkanın seçim döneminde vaat ettiklerinin mevzuata girmesidir. Bütçenin faaliyetleri ve gelecek 4 yıl boyunca bu planın faaliyetlerini görüşeceğiz. Kanuna işlenmiş stratejik planını görüşüyoruz" dedi.

AK PARTİ VE MHP GRUP ÜYELERİ, MECLİSİ TERK ETTİ

Gündemin tamamlanmasının ardından meclisin son maddesi olan gündem dışı konuşmalar bölümüne geçildi. CHP'li Meclis Üyesi Hacer Taş Gültepe'nin CHP Genel Merkezi'nin yeni eğitim-öğretim yılı için yaptığı basın açıklamasını okumaya başladı. Bu sırada AK Parti ve MHP grubu, açıklamayı daha önce de dinlediklerini, bu kez dinlemek istemediklerini dile getirdi. Gültepe'nin açıklamayı okumayı sürdürmek istemesi üzerine tansiyon tekrar yükseltti. AK Parti ile MHP grubu konuşmaya tepki gösterirken, Başkan Tugay, herkesin süreye uyarak gündem dışında istediği konuşmayı yapabileceğini belirtti. Gültepe'nin metni okumaya devam etmesinin ardından AK Parti ve MHP grup üyeleri, meclisi terk etti.

'GERÇEKTEN PROVOKATİF BİR KONUŞMA YAPTI'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da arbede ve meclis üyelerinin toplantıyı terk etmelerine ilişkin, "Meclis üyelerimizden ricam; önümüzdeki dönemde eleştiri anlamında ne söylenirse söylensin can kulağıyla dinlemeliyiz. Öfkelenmek, bugünkü tablonun oluşmasına katkıda bulunmaktır. Arkadaşımız gerçekten provokatif bir konuşma yaptı. Halbuki bugün çok önemli bir gündemimiz vardı, stratejik plan. Burada ne söylendiğini incelemeniz lazım. Türkiye'nin en nitelikli stratejik planı olabilir. O kadar özel bir plan. Böylesine önemli bir gündemde daha içerikli bir konuşmaya ihtiyacımız vardı. Tribünlere değil de mecliste konuşmaya ihtiyacımız vardı. Büyükşehir, başkanından tüm yönetimine kadar ayakları yere basan insanlardan oluşuyor. Çok nitelikli, çok özel meclis üyeleri görüyorum. AK Parti ve MHP grubunda da çok değerli arkadaşlarımız var ve gerçekten çalışıyorlar. İnsanlarımızın, şehrin sorunlarını çözme kararlılığından vazgeçmeyelim. Eleştirecek çok şey var, kendi öz eleştirimizi de yaparız" dedi.