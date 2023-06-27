İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezar ziyaretçilerine çiçek dağıttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yakınlarının mezarını ziyaret edenlere, mezarlara dikmeleri için çiçek dağıttı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden çok memnun olduklarını söyleyen İzmirliler, bunun bir gelenek haline gelmesini istediklerini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yakınlarının mezarını ziyaret edenlere, mezarlara dikmeleri için çiçek dağıttı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden çok memnun olduklarını söyleyen İzmirliler, bunun bir gelenek haline gelmesini istediklerini dile getirdi.

Kurban Bayramı öncesinde mezarlıkları ziyaret ederek kaybettikleri yakınlarını anan İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz çiçek sürprizi ile güne başladı. Bayraklı Doğançay Mezarlığı, Bornova Hacılarkırı Mezarlığı, Buca Kaynaklar Mezarlığı, Narlıdere Yukarı Mezarlığı ile Selçuk Merkez Mezarlığı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlara ücretsiz çiçek dağıttı. Dağıtılan rengarenk çiçekleri yakınlarının mezarlarına diken vatandaşlar, hizmetten memnun olduklarını söyledi.

"DAHA İYİ BİR HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hülya Şahin, "30 ilçede, 2 bin 500 mezarlıkta hizmet veriyoruz. Vatandaşımızın bayramda daha rahat hareket edebilmesi için tüm mezarlıklarda, yabani ot temizliği başta olmak üzere gerekli düzenlemeleri yaptık. Büyük mezarlıklarımızda; Doğançay, Buca, Hacılarkırı, Yukarı Narlıdere ve Selçuk mezarlıklarımızda başkanımız Tunç Soyer'in talimatı ile çiçek dağıtımına karar verdik. Bu uygulamamız gelecek bayramlarda da devam edecek. Tüm hemşerilerimizin bayramını kutluyoruz" dedi.

YURTTAŞLAR MEMNUN

Vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti şöyle dile getirdi:

Yasin Deper: Bu sene ilk defa gördük biz bunu, çok güzel bir uygulama. Teşekkür ediyorum.

Şengül Keskin: Çok teşekkür ederim, çok ince bir düşünce. Devam etmesini çok isteriz.

Tibet Atilla Kurucu: Çok güzel bir jest. Bu zor zamanlarımız için harika oldu. Devam etmesini isterim, çok iyi bir proje.

Döndü Özdağ: Güzel bir jest, tüm bayramlarda devam etmesini isteriz. İyi bayramlar diliyorum.