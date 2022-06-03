İzmir Büyükşehir Belediyesi konutlarına yerleştirilen depremzedeler yıl sonuna kadar süre istiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi konutlarına yerleştirilen depremzedeler yıl sonuna kadar süre istiyor

AA - Mustafa Güngör - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi konutlarına yerleştirilen depremzedeler yıl sonuna kadar süre istiyor

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde binaları hasar gördüğü için Büyükşehir Belediyesince konutlara yerleştirilen ve 20 Temmuz itibariyle evleri boşaltmaları istenen aileler, yeni evleri yapılana kadar süre talep etti.

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde binaları hasar gördüğü için Büyükşehir Belediyesince konutlara yerleştirilen ve 20 Temmuz itibariyle evleri boşaltmaları istenen aileler, yeni evleri yapılana kadar süre talep etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesince depremin ardından 1 yıllığına Karabağlar ilçesindeki Uzundere Konutları'na yerleştirilerek elektrik, su ve kira giderleri de karşılanan 224 aile, 1 yılın dolmasından sonra da evlerde oturmaya devam etti.

Büyükşehir Belediyesi yetkililerince 6 ay daha süre tanınan ailelere, 20 Temmuz itibarıyla evleri boşaltmaları istendi. Bunun üzerine deprem mağdurları, TOKİ tarafından yapılan konutların yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirterek mevcut evlerde oturmaya devam etmek için imza topladı.

"4-5 aylığına bizi mağdur etmesinler"

Enver Kortulu, depremde Buca ilçesindeki evlerinin ağır hasar gördüğünü, sonrasında Belediye tarafından kendilerine daire tahsis edildiğini söyledi.

Deprem nedeniyle tüm eşyalarının enkazda kaldığını aktaran Kortulu, "Belediye yetkilileri bizi burada 1,5 yıldır idare ettiler. Birkaç aylığına daha bize sabretmeleri lazım. Bizim konutlarımız yılbaşından önce bitecek dendi. Birkaç aylığına mağdur etmesinler. Gerekiyorsa kira verelim ama 4-5 ay için taşınmamız bizi mağdur edecek. TOKİ tarafından bizim için inşa edilen evler yıl sonuna kadar tamamlanacak." dedi.

İsmail Erçaylap da Bayraklı ilçesindeki binalarının depremde 8 kolonunun patladığını, eşyalarını alamadan evden çıktıklarını belirtti.

Binanın daha sonra yıkıldığını bildiren Erçaylap, "Biz eve girip içerisinden 1 tane iğne dahi alamadık. Tüm eşyalarımız gitti. Depremden sonra çadıra çıktık. Bize buradaki evi teklif ettiler. Çocuğum da engelli olduğu için burayı tercih ettik. Allah razı olsun 1 yıllığına diye buraya aldılar. Yanlış bir şey yok ama bizim ricamız var. Oradaki evlerimiz bitmek üzere. Eğer çok yakın zamanda teslim edilecekse bize dayansınlar, sonra çıkalım. Benim evim bittiği gün çıkarım." şeklinde konuştu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Deprem İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title