İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'taki Depremzedelere Yardım Etmeye Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afetzedelere desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Tunç Soyer'in devreye girmesiyle Kahramanmaraş'tan İzmir'e getirilen ve ailesiyle birlikte barınması sağlanan 2,5 yaşındaki serebral palsi hastası Öykü'nün tedavi süreci başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki evleri depremde hasar görünce Büyükşehir Belediyesi'nin çadır kentine gelen Yıldırım ailesi yaşanan felaketin ortasında yeni umutlara yelken açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in devreye girmesiyle 2 buçuk yaşındaki serebral palsi hastası Öykü Özge Yıldırım, yoğun tedavi ve bakım süreci için İzmir'e getirildi.

BAŞKAN SOYER, BEBEĞİMİZİN TEDAVİSİ İÇİN BİZİ BURAYA GETİRDİ

İzmir'e ilk kez geldiğini ve 2 buçuk ay gibi bir süre daha tedavilerinin devam edeceğini dile getiren anne Sema Yıldırım, "Evimiz Kahramanmaraş depreminde ağır hasar aldı ve Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadırlara yerleştik. Depremden dolayı hiçbir şeyimiz kalmadı. Bize yardım eli uzattılar. Tunç Başkanımız durumumuzu öğrendi ve bebeğimizin tedavi olması için bizi buraya getirdi" dedi.

"KONUŞMA YETİSİ GERİ GELEBİLİR"

1 buçuk aydan bu yana eski Hilton Oteli binasında kaldıklarını belirten Sema Yıldırım, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Devrim Demirel ile görüşüldü. Yapılan araştırma sonucunda minik Özge'nin Ege Üniversitesi'nde tedavisinin yapılabileceği söylendi ve tedavisine başlandı. Şu anda Ege Üniversitesi Çocuk Nöroloji ve Metabolizma polikliniğinde bebeğimizin tedavi süreci devam ediyor. Uzmanlar uzun süreli bir tedavi olacağını ve bu tedaviden sonra hem konuşma yetisinin geri gelebileceğini hem de dizlerden aşağı çalışmayan kasların tekrar çalışabileceğini söylüyor. Umarım bebeğim sağlığına kavuşur. Çocuğumuzun tedavisi için bizi yalnız bırakmadığı için Tunç Soyer'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.