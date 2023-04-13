İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN işçisiyle anlaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN bünyesindeki yaklaşık 7 bin işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin sonuçlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş İzmir 1 ve 3 No'lu şubeler arasında 4 aydır süren görüşmeler tamamlandı.

İZELMAN'da örgütlü yaklaşık 7 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşmede taban ücrete yüzde 54 oranında zam yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görüşmelerin ardından Egemenlik Evi önünde toplanan işçilere hitaben yaptığı konuşmada, "Bugün bir bayram yaşatıyor olmanın mutluluğunu taşıyorum. Çünkü bu yasal mevzuat bizi ne kadar patron gösterse de biz kendimizi asla size karşı patron olarak görmedik. Başından beri yoldaş, yol arkadaşı hissettik. Türkiye çok büyük bir değişimin eşiğinde. Türkiye büyük bir dönüşüm yaşayacak. Ben sizler için üzerime düşeni yaptım. Şimdi siz emekçi kardeşlerim üzerinize düşeni yapacaksınız. Değişimin öncüsü siz olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Genel İş 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral ve DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise emek ve ekmek mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.