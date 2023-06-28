İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Farkındalığı Eğitimlerine Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Engelsizmir Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Afet Bilinci ve Engelli Farkındalığı Eğitimleri' ile olası afetlerle baş edebilme kapasitesini artırmayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelsizmir Şube Müdürlüğü İRAP (İl Risk Azaltma Planı) kapsamında olası afetlerle baş edebilme kapasitesinin artırılması için "Afet Bilinci ve Engelli Farkındalığı" eğitimlerine başladı.

"Başka bir engelli politikası mümkün" sloganıyla engelsiz bir kent için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'İncinebilir Gruplara Yönelik Afet Bilincinin Geliştirilmesi' başlığı altında İRAP (İl Risk Azaltma Planı) eğitimlerine başladı. "Afet Bilinci ve Engelli Farkındalığı Eğitimleri" çalışmaları kapsamında eğitim gören Engelsizmir Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli yurttaşlara ve yakınlarına yönelik "Afet Bilinci", afet müdahale ekiplerine yönelik "Engellilere Yaklaşım ve Tahliyede Dikkat Edilecek Unsurlar" ve mahalle afet gönüllülerine yönelik "Engelli Farkındalığı" konularında uzmanlaştı. İlk eğitim, AKUT iş birliği ile ortopedik engellilere yönelik olarak Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'nde 30'a yakın katılımcı ile yapıldı.

AFET EĞİTİMLERİNE DEVAM

Engelli yurttaşlara ve yakınlarına yönelik "Afet Bilinci" eğitimleri yaz boyunca farklı engel gruplarıyla devam edecek. Bunun yanında afet müdahale ekiplerine yönelik Engelsizmir Şube Müdürlüğü tarafından verilecek "Engellilere Yaklaşım ve Tahliyede Dikkat Edilecek Unsurlar" eğitimi, Kurban Bayramı tatili sonrasına başlayacak.