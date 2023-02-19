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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Depremzedelerden Su Abonelik İşlemlerinde Güvence Bedeli, Sayaç Bedeli, Su Açma Ücreti Almayacak

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Depremzedelerden Su Abonelik İşlemlerinde Güvence Bedeli, Sayaç Bedeli, Su Açma Ücreti Almayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente yerleşen depremzedelere su abonelik işlemlerinde kolaylık sağlanacağını duyurdu. Buna göre; depremzedelerden su abonelik işlemlerinde güvence bedeli, sayaç bedeli ve su açma ücreti alınmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente yerleşen depremzedelere su abonelik işlemlerinde kolaylık sağlanacağını duyurdu. Buna göre; depremzedelerden su abonelik işlemlerinde güvence bedeli, sayaç bedeli ve su açma ücreti alınmayacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesindeki ve kentteki depremzedeler için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente yerleşen depremzedelere su abonelik işlemlerinde kolaylık sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bugün yapılan açıklamaya göre; afetzede olduklarına dair e-devlet çıktısı veya resmi kurumlardan belge alan yurttaşlardan güvence bedeli, sayaç bedeli ve su açma ücreti talep edilmeyecek.

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Kaynak: ANKA / Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Güncel Haberler

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