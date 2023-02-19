İzmir Büyükşehir Belediyesi, Depremzedelerden Su Abonelik İşlemlerinde Güvence Bedeli, Sayaç Bedeli, Su Açma Ücreti Almayacak Güncel Haberler İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente yerleşen depremzedelere su abonelik işlemlerinde kolaylık sağlanacağını duyurdu. Buna göre; depremzedelerden su abonelik işlemlerinde güvence bedeli, sayaç bedeli ve su açma ücreti alınmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente yerleşen depremzedelere su abonelik işlemlerinde kolaylık sağlanacağını duyurdu. Buna göre; depremzedelerden su abonelik işlemlerinde güvence bedeli, sayaç bedeli ve su açma ücreti alınmayacak. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesindeki ve kentteki depremzedeler için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente yerleşen depremzedelere su abonelik işlemlerinde kolaylık sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bugün yapılan açıklamaya göre; afetzede olduklarına dair e-devlet çıktısı veya resmi kurumlardan belge alan yurttaşlardan güvence bedeli, sayaç bedeli ve su açma ücreti talep edilmeyecek. Kaynak: ANKA / Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Güncel Haberler

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