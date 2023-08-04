İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Belediyesi'ni Hayata Geçiriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9-14 yaş arası çocukların yerel yönetim mekanizmalarında etkin rol oynayacağı İzmir Çocuk Belediyesi'ni hayata geçiriyor. Çocuk Belediyesi'ne katılmak isteyen çocuklar 25 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek. Başkan Tunç Soyer, çocukların da yaşadıkları kentle ilgili söz hakkı olduğunu belirterek 'Haydi çocuklar başvurun, İzmir'i birlikte yönetelim' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9-14 yaş arası çocukların yerel yönetim mekanizmalarında etkin rol oynayacağı İzmir Çocuk Belediyesi'ni hayata geçiriyor. Çocuk Belediyesi'ne katılmak isteyen çocuklar 25 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek. Başkan Tunç Soyer, çocukların da yaşadıkları kentle ilgili söz hakkı olduğunu belirterek "Haydi çocuklar başvurun, İzmir'i birlikte yönetelim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte yaşayan çocukları yerel yönetim mekanizmalarına dahil edecek İzmir Çocuk Belediyesi'ni faaliyete geçiriyor. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında İzmir Çocuk Belediyesi'ne başvurular başladı. İzmir'de yaşayan 9-14 yaş aralığındaki tüm çocuklar 25 Ağustos tarihine kadar http://www.izmir.bel.tr/tr/CocukBelediyesi/4135 adresinden başvuru yapabilecek. 26 Ağustos'ta yapılacak kura çekimiyle İzmir Çocuk Belediyesi üyeleri belirlenecek.

"DÜNYAYI ONLARIN GÖZLERİNDEN GÖREBİLDİK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in sokaklarından parklarına her köşesini çocuklarla paylaştıklarını ve her şeyi aslında çocuklar için yaptıklarını belirterek "Aldığımız tüm kararlar onların geleceğini etkiliyor. Onların yaşadıkları şehirle ilgili isteklerini, beklentilerini bilmek bu yüzden çok önemli. Bu düşünceden hareketle, Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini yürürken Çocuk Belediyesi kurmaya karar verdik. ve Türkiye'nin ilk Çocuk Belediyesi Seferihisar'da doğdu. Bu sayede dünyayı çocukların gözünden görebilme olanağına kavuştuk. Şimdi Çocuk Belediyesi'ni yaygınlaştırıyoruz. İzmir Çocuk Belediyesi'ne katılmak isteyen çocuklarımız 25 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek. Haydi çocuklar başvurun, İzmir'i birlikte yönetelim" dedi.

4 AYRI KOMİSYON BAŞLIĞI

İzmir Çocuk Belediyesi, çocukların "İzmir Çocuk Belediyesi Yönetim Modeli Çalıştayı" ile belirledikleri doğrudan demokrasi yöntemiyle, bir başkanlık sistemi olmadan yönetilecek. Çocuklar, kente dair çalışmalarını 4 ayrı komisyon başlığı ile yürütecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal yapılarıyla belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler üretilecek.

2011 YILINDA SEFERİHİSAR'DA KURULDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "çocuk dostu kent" vizyonuyla bir katılım modeli olarak öne çıkan Çocuk Belediyesi, UNICEF'in çocuk dostu şehirlerinden biri olmak amacıyla ilk kez 2011 yılında Seferihisar'da kuruldu. İzmir Çocuk Belediyesi'nde çocukların kendi yaşam deneyimlerini, bakış açılarını ve fikirlerini yerel yönetim mekanizmalarının kararlarını etkilemek üzere paylaşmaları hedefleniyor.