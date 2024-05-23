İzmir Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarından Toplu İş Sözleşmesi Eylemi

Tüm Bel-Sen üyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin başlaması için eylem yaptı.

Kültürpark 4 No'lu Hol önünde toplanan çalışanlar, "Toplu iş sözleşmesi masası bir an önce kurulsun" yazılı pankart açıp sloganlar attı.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş, sendikanın 1 Nisan-31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi taslağını hazırlayarak belediye yönetimine sunduğunu söyledi.

Görüşmelerin bir sonuçlanmasını talep ettiklerini belirten Keleş, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında çalışan 6 bin 100'ü aşan sayıda belediye emekçisinin talepleri ve iradesi ile hazırlanan toplu iş sözleşmesi taslağına yönelik görüşmeler ciddiyet ile bir an evvel başlamalı ve emekçilerin haklı talepleri hızla karşılanmadır." dedi.