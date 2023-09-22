İzmir Büyükşehir Belediyesi Çalışanı Silahlı Kavgada Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada tarafları ayırmak isterken başından pompalı tüfekle vurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanının beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 21 Eylül saat 02.30 sıralarında Hilal Mahallesi 1228 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. ile S.Ç. adlı iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada sesleri duyan mahalle sakinlerinden ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Gerçek Cevizkıran (37), kavgayı ayırmaya geldi. S.Ç. bu esnada yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarken, tüfekten çıkan saçmalar Gerçek Cevizkıran ve A.K.'nin başına isabet etti. Olayın ardından S.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, yaralılar ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Beyin ölümü gerçekleşti

Hastanede verdiği yaşam mücadelesinin ardından, iki çocuk babası Gerçek Cevizkıran'ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Diğer yaralı A.K.'nin ise tedavisi sürüyor. Şüpheli S.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR