İzmir Büyükşehir Belediyesi Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda yer alacak

Atık önleme konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Avrupa Atık Azaltım Haftası, bu yıl 18-26 Kasım arasında "Ambalajlar: Paketli Ürün Alma" temasıyla düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi de atık azaltma ve malzemelerin yeniden kullanımına yönelik hayata geçirdiği sürdürülebilir projelerle Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda yerini alacak.

Dünya genelinde artan ve ciddi tehditleri de beraberinde getiren atık sorunu için yürütülen farkındalık çalışmaları arasında yer alan Avrupa Atık Azaltım Haftası, (European Weekfor Waste Reduction – EWWR) bu yıl 15'nci kez düzenleniyor. 18-26 Kasım 2023 tarihleri arasında web sitesi üzerinden "Ambalajlar: Paketli Ürün Alma" temasıyla yapılacak olan organizasyona, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, eğitim kurumları ve yurttaşlar da katılacak. Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında katılımcıların atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturacak faaliyetler yürütmesi teşvik edilecek. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilen en başarılı çalışmalar, EWWR ödüllerine aday gösterilecek.

SOYER: PLASTİK VE TEK KULLANIMLIK MALZEMELERİ KULLANMAMAYA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ

Küresel iklim krizi tehdidinin dünyayı olumsuz etkilediğini, bunun yanı sıra doğanın da atıklarla kirletildiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 2030 yılına kadar 'plastik atıksız şehir' olmak için hazırladığımız eylem planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre, doğa ve dünya bırakmamız gerekiyor. Bu nedenle özellikle plastik ve tek kullanımlık malzemeleri kullanmamaya özen göstermeliyiz. Çünkü bu tür atıklar başta denizlerimiz olmak üzere dünyamızı yok ediyor. Kaliteli, sağlıklı bir yaşam için herkesin üzerine düşen sorumluluklar var. Hava, su, iklimle barışık bir dünya için bu yükü azaltmalıyız" dedi.

İZMİR PROJELERİNİ SUNACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile yine belediye şirketlerinden Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş turizm, tekstil ve gıda sektöründe oluşan ambalaj atıklarının azaltılmasına yönelik projelerle EWWR'de yer alacak. Büyükşehir, atık yönetimi alanındaki "azaltma, yeniden kullanma ve dönüştürme" stratejisiyle sürdürdüğü çalışmalarını sunacak. Yine atık yönetimi konusunda bilinçlendirmeye dönük projeler de Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda yer alacak. 2019'da da Doğal Hayatı Koruma Derneği (WWF) ile protokol imzalayarak "Plastik Atıksız Şehirler Ağı"na katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle paketli ürün alımını sınırlandırarak, plastik kirliliğini önlemek için 24-26 Kasım tarihleri arasında Yasemin Kafe'de soğuk sandviçleri streç film yerine, doğal balmumu kumaşlarla satışa sunacak. Yüksek derecede yıkamaya dayanıklı kumaşlar, daha sonra da kullanılabilecek.