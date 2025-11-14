İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 Bütçesinde 3 Milyar 840 Milyon Lira Borçlanma Yetkisi Verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 mali yılı bütçesinde 3 milyar 840 milyon lira borçlanma yetkisi oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır başkanlığında Kültürpark'ta yapıldı.

Gündeme eklenen önergeler arasında, İzmir'de günlük yaklaşık 2 bin 500 ton evsel atığın bertaraf işinin Kartallar Ege Geri Dönüşüm Enerji A.Ş. tarafından yürütülmesi ve hizmetin 17 Kasım 2025'te başlamasına ilişkin madde, ilgili komisyona sevk edildi.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Karabağlar'daki Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 3. Etap kapsamındaki inşaat ve danışmanlık hizmeti alımına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Atmaca, ihalenin bedelinin mevcut piyasa değerlerinin oldukça üzerinde olduğunu belirterek, "33 milyon lira olarak planlanan işin, şu andaki bedeli en fazla 50-55 milyon lira iken, 219 milyon lira Egeşehir firmasının alması gereken ücret olarak öngörülüyor. Bu farkın kimin cebinden çıkacağını sorduğumuzda, yine vatandaşların sırtına yüklenecek." dedi.

Yapı sınıflarındaki değişikliklerin maliyetleri artırdığına dikkati çeken Atmaca, ihalenin adil ve şeffaf yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Atmaca'nın eleştirilerine yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan ise yapılan bedel tespitlerinin mahkeme ve kooperatif sürecine dayandığını, bakanlık verileri ile büyükşehir hesaplarının birbirini tutar nitelikte olduğunu söyledi.

İlgili madde, oy çokluğuyla kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun önerisi doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kamu hizmetlerini kesintisiz sürdürmesi ve planlanan yatırımların aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, 2025 mali yılı bütçesinde 2 milyar liraya kadar iç borçlanma yapılmasına ve borçlanma kapsamında banka kredisi veya finansal kiralama kullanımı, sözleşmelerin düzenlenmesi ve teminat verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Ayrıca, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 1 milyar 840 milyon lira tutarındaki borçlanmasının yapılabilmesi için belediye lehine teminat verilmesi ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi de oybirliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda, işlemlerin gerçekleştirilmesi için Başkan Tugay'a yetki verildi.

Öte yandan Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahili'nde bulunan kaykay parkına, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı verildi.

Toplantıda, Karşıyaka, Çiğli, Menemen, Menderes, Aliağa, Tire, Urla, Narlıdere ve Foça ilçe belediyelerinin 2026 yılı bütçeleri oy birliğiyle onaylandı.