İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin İlk Sürdürülebilirlik Merkezi İçin Proje Yarışmasını İnceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik merkezi için yapılan ulusal mimari proje yarışmasında ikinci tura kalan 8 projeyi inceledi. Başkan Soyer, projeler hakkında bilgi aldı ve merkezin İzmir'in geleceği için heyecan verici bir proje olduğunu belirtti. Sonuçlar 26 Ekim'de açıklanacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik merkezi için yapılan ulusal mimari proje yarışmasında ikinci tura kalan 8 projeyi inceledi. Projeler hakkında jüri üyelerinden bilgi alan Başkan Soyer, "Bayraklı Turan Mahallesi'nde yer alacak ve iklim krizine karşı 2030'da sıfır karbon hedefinde önemli rol oynayacak merkez, bu şehrin geleceği için çok heyecan verici bir proje" dedi.

İzmir'i doğayla uyumlu yaşamın öncü kenti haline getirme hedefi ile çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik merkezi için yapılan ulusal mimari proje yarışmasında ikinci tura kalan 8 projeyi inceledi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde jüri üyeleriyle gerçekleşen toplantıda 8 projenin detayları Başkan Tunç Soyer'e aktarıldı. İklim krizine karşı 2030'da sıfır karbon hedefinde önemli rol oynayacak Sürdürülebilirlik Merkezi'ni kente kazandırmak için çok heyecanlandıklarını ifade eden Başkan Soyer, "Bayraklı Turan Mahallesi'nde kurulacak, Türkiye'nin ilk, dünyanın sayılı merkezlerinden biri olacak İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) için hazırlanan projeleri inceledik. Bütün projelerin kendine özgün bir yapısı var. Hem planlama açısından hem yaşam koridoru açısından çok kafa yorulmuş projeler var. İklim krizine karşı 2030'da sıfır karbon hedefinde önemli rol oynayacak merkez, bu şehrin geleceği için çok heyecan verici bir proje" dedi.

SONUÇLAR 26 EKİM'DE AÇIKLANACAK

1.Kademe Projeler arasından seçilen 8 proje, 2. Kademe Jüri Değerlendirmesi sonrasında 26 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak. Yarışmada birinci seçilen proje 700 bin, ikinci seçilen proje 600 bin, üçüncü seçilen proje ise 400 bin lira ödül alacak. Yarışmada ayrıca seçilen beş projeye 100'er bin liralık mansiyon ödülü verilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER İÇİN ORTAK MEKAN

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enerji ve İklim Eylem Planı ve Yeşil Şehir Eylem Planı kapsamında hayata geçirilecek İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi, sıfır karbon bir yapı olacak ve yenilikçi çözümlerle tasarlanacak. Kentin sürdürülebilirlik stratejilerinin, politika ve projelerinin üretileceği merkezden üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve kentliler yararlanacak. Merkez, sıfır emisyonlu çevreye geçişi hızlandırmada, sürdürülebilirlik alanında kentsel çözüm uygulamalarını tanıtma ve yaygınlaştırmada etkin rol oynayacak.

JÜRİDE KİMLER YER ALIYOR?

Projenin seçici jüri üyeleri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ekolog Dr. Güven Eken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yüksek Çevre Mühendisi Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı, Yüksek Mimar Vahyettin Akyol, Şehir Plancısı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Makine Mühendisi Doç. Dr. Nurdan Yıldırım, Şehir Plancısı, Yeşil Bina Uzmanı Murat Doğru'nun danışman jüri üyesi olarak yer aldığı yarışmanın asıl jüri üyeleri Mimar Nevzat Sayın (Jüri Başkanı), Yüksek Mimar Bünyamin Derman, İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Cemalettin Dönmez, Yüksek Mimar Aslıhan Demirtaş Cindoruk, Mimar Doç. Dr. Gülsu Ulukavak Harputlugil, Mimar Prof. Dr. Mehmet Bengü Uluengin ve Yüksek Mimar Özgür Güller'den oluştu.

TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI'NIN ULUSAL ŞAMPİYONU İZMİR

İklim krizine karşı 2030'da sıfır karbon hedefiyle projelerini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, WWF tarafından düzenlenen uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda (One Planet City Challenge-OPCC) Türkiye şampiyonu olmuştu. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iklim kriziyle mücadele vizyonu doğrultusunda İzmir, Avrupa Birliği'nden İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu'na da seçilmişti.