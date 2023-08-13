İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kocaçay Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Alanı şantiyesini ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar'ın yaşam kalitesini artıracak Kocaçay Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Alanı projesiyle ilgili çalışmaları yerinde inceledi. Proje, 136 bin metrekarelik alanda yapılacak ve Seferihisar'a yeni bir cazibe merkezi kazandıracak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar'ın yaşam kalitesini artıracak Kocaçay Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Alanı şantiyesini ziyaret etti. 136 bin metrekarelik alanda yapılacak ve Seferihisar'a yeni bir cazibe merkezi kazandıracak projeyle ilgili konuşan Başkan Soyer, "10 yıldır hayalini kurduğumuz bir çalışmayı burada hayata geçiriyoruz" dedi.

Başkan Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Seferihisar Kocaçay Deresi'nde oluşturulacak kentsel tasarım alanında süren çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Soyer, İzmirlilerin yeşille buluşup dinlenebileceği, temiz havada yürüyüş ve spor yapabileceği alandaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

10 yıl boyunca Seferihisar'da görev yaptığını ve yurttaşların bu projenin hayata geçmesini çok istediğini belirten Soyer, şöyle konuştu:

"Burada görev yaptığım süre zarfında çok hizmet ürettik. Birçok adım attık, birçok imalat yaptık. 4 buçuk yıldır da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Bu 10 senenin finali ve o 4 buçuk senenin en güzel ürünü, bu hikaye. Bu şu demek; 10 yıldır hayalini kurduğumuz bir çalışmayı, burada hayata geçiriyoruz. Seferihisarlı bunu hak ediyor."

Projeyle, 136 bin metrekarelik alanda kentsel tasarım uygulaması yapılacak. Derenin etrafında karbon tutan bitkilerden oluşmak üzere 80 bin metrekarelik yeşil alan oluşturulacak. Alana 484 ağaç dikilecek. Proje alanı içerisinde karşılama omurgasındaki ilk bina, 125 metrekarelik danışma binası, ardından 520 metrekarelik kapalı alanı ve 550 metrekarelik açık terası ile restoran binası yeşil ile buluşacak.

Çeşitli bitkilerden oluşturulan yeşil çitle çevrelenen dere kenarında ahşap güneşlenme terası, oturma birimleri, ahşap kaplı konsol balkonlar, yürüyüş yolları ile oyun alanları oluşturulacak. 35 metrelik 2 yaya köprüsü ve 40 metrelik bisiklet köprüsü ile derenin iki yakası birleştirilecek. Dere içerisinde adacıklar ve üzerlerinde yeşil bitki örtüsü ile bölgeye farklı bir görünüm kazandırılacak. Projenin, 2024 yılının ilk aylarında tamamlanması hedefleniyor.