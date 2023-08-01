İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZUM'da çalışmaları denetledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, metro ve tramvay grevi sonrasında İZUM'da yapılan çalışmaları denetledi. Başkan Soyer, alınan önlemler ve yeni hatlar hakkında bilgi aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün başlayan metro ve tramvay grevi sonrasında sabah mesaisine İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) başladı. Başkan Soyer, bürokratlardan ulaşımı rahatlatmak için yapılan çalışmalar ve alınan önlemler hakkında bilgi aldı.

Başkan Soyer, 31 Temmuz Pazartesi günü metro ve tramvayda başlayan grev sonrasında alınan önlemler ve süreç hakkında görüş alışverişi yapmak üzere İZUM'u ziyaret etti. Kontrol merkezinden yapılan çalışmalar, ESHOT'un ek seferleri, trafikte yapılan müdahaleler hakkında bilgi alan Soyer'e; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay ile Özgür Ozan Yılmaz, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İzmir Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez Alev, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, İZUM Şube Müdürü Özgür Yalçınkaya ve bürokratlar eşlik etti.

İZUM Şube Müdürü Özgür Yalçınkaya, pazartesi günü yaşanan süreç hakkında sunum yaptı. ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ise otobüs seferlerini artırdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk etapta 115 araç bizden 10 araç da İZULAŞ'tan 125 araçla çıktık. Gün içinde 150'ye yakın otobüs takviyesi yaptık. Cuma gününden beri tedbirlerimizi aldık. Garajlarımızda 160'a yakın yedek aracımız var. İzinden dönecek arkadaşlarımızla sayıyı artıracağız. İlk olarak tramvay hatlarının olduğu bölgelere hemen duraklarımızı hazırladık. Daha önce metro olmadığı dönemde metroya paralel hatlarımızı oluşturduk. 13 yeni hat ve 20 güzergah belirledik. Aktarma merkezlerinde otobüs ihtiyaçlarımızı karşıladık."

Hatlar hakkında da bilgi veren Erhan Bey, şöyle devam etti:

"840 numaralı bir hat oluşturduk. Bornova'dan Konak'a kadar tamamen metro güzergahında çalışan bir hat. 841 numaralı bir hat daha oluşturduk. 980 Fahrettin Altay-Konak hattını devreye aldık. Batı aksında da Halkapınar Metro'dan Fahrettin Altay'a kadar 12 numaralı hattı devreye aldık. Güney aksında ise Halkapınar Metro'dan Fahrettin Altay'a kadar tramvay güzergahında bir hattımızı devreye aldık. Bu hattı beslemek üzere Fahrettin Altay'da aktarma merkezleri oluşturup bir hat devreye aldık. 802 numaralı Egekent, Karşıyaka, Bornova bölgemizi besleyen Alsancak'a doğrudan bağlantı oluşturduğumuz hattımız vardı. Bunu Konak'a kadar uzattık."

Soyer de İzmirlilerin grevden en az etkilenmesi için alınan önlemleri sıkı bir şekilde takip ettiğini söyledi. Soyer, ihtiyaca göre yeni hatların oluşturulması, ek seferler düzenlemesi dahil her türlü çalışmanın yapılması talimatı verdi.