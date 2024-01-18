İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Otogarı'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından İzmir Otogarı'nın durumuyla ilgili, "Gelinen noktada Otogarımızı geri almak ve İzmir halkına iade etmek için tek çare İzmir halkının haklı talebinin gereğini yerine getirmek, işletmeci firmayı tahliye etmektir. Tüm İzmirlilere desteği için şimdiden teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde 25 yıldır İzmir Otogarı'nı işletme hakkını elinde bulunduran şirketin, sözleşmeyi uzatmak için mahkemeye başvurduğunu, mahkemenin de tahliye işlemlerinin durdurulması yönünde ara karar verdiğini duyurmuştu. İzmir Otogarı'nda gelinen son aşamaya ilişkin sosyal medya hesabı X (Twitter) hesabından paylaşımda bulunan Soyer, şunları kaydetti:

"TEK ÇARE İŞLETMECİ FİRMAYI TAHLİYE ETMEKTİR"

"Değerli İzmirliler, İzmir Otogarı'nı İzmirlilere geri kazandırma mücadelemizde yeni bir aşamaya geldik. Otogarımızı yıllarca son derece kötü koşullarda kullanan ve İzmir'e çile çektiren firma, 25 yıl önce aldığı ihalenin süresi dolmasına rağmen otogarı tahliye etmemiştir. İzmir mahkemelerinin aldığı ara karar, ne yazık ki firmanın bu haksız çabasına yasal altlık oluşturmuştur. Belediyemiz İzmir Otogarı'nı hak ettiği noktaya getirmek için her türlü yasal girişimi yapmıştır ve mücadelesini ısrarla sürdürmektedir. Gelinen noktada Otogarımızı geri almak ve İzmir halkına iade etmek için tek çare İzmir halkının haklı talebinin gereğini yerine getirmek, işletmeci firmayı tahliye etmektir. Tüm İzmirlilere desteği için şimdiden teşekkür ederim. "