İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZİKAD ve AQSİA Yönetim Kurulu Başkanlarını ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin ve Azerbaycan Kadın Girişimciliğini Geliştirme Derneği (AQSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Sakine Babayeva'yı Egemenlik Evi'nde ağırladı. Başkan Soyer, "İzmir adını bir Amazon kraliçesinden alıyor. O nedenle kadınlar kentimizde hep öndedir. Bu güzel şehirde bana ihtiyacınız olduğu her anda yanınızda olmaya hazırım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Azerbaycan Kadın Girişimciliğini Geliştirme Derneği (AQSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Sakine Babayeva ile beraberindeki 12 kişilik heyeti Egemenlik Evi'ndeki toplantı salonunda ağırladı. İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin'in organizasyonu ile Azerbaycanlı iş kadınlarının İzmir'deki yatırımlarını dinleyen Başkan Tunç Soyer, "İzmir bir kadın şehridir ve bunu her yerde hissedersiniz. İsmini Amazon kraliçesinden alır. İsmini bir kadından alan başka bir şehir yok. O nedenle kadınlar kentimizde hep öndedir. Kadınların en özgür hissettiği kenttir İzmir. Kadınların nezaketi, zarafeti ve varlığı erkekleri de bir biçimde eğitiyor. İzmir kısacası hem güzeldir, hem akıllıdır, hem kadındır, hem özgürdür, hem de öncü ve lokomotiftir. Bu güzel şehirde bana ihtiyacınız olduğu her anda yanınızda olmaya, üzerime düşen görevi yerine getirmeye hazırım" dedi.

İŞ DÜNYASINDA ÖNEMLİ ROL ALACAK

İzmir'deki iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini belirten ve geleceğe yönelik projelerini Başkan Soyer'e aktaran Azerbaycan Kadın Girişimciliğini Geliştirme Derneği (AQSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Sakine Babayeva, "İki ülkenin tarihler boyu süren ve bugüne kadar getirdiği tarihi, siyasi, kültürel, sosyal ve ticari ilişkilerini iş kadınları birleşerek daha da geliştirecek. İki ülke iş kadınlarıyla birlikte iş dünyasında önemli rol alacak, iş birlikleri artacak, sosyal ve kültürel alanda sosyal sorumluluk projeleriyle de bu konuları destekleyeceğiz. Sizlerin de Büyükşehir Belediyesi olarak bizlere destek vermenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.