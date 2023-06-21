İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İZBETON İşçileriyle Bayramlaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZBETON'un geleneksel bayramlaşma törenine katıldı. İşçilerle öğle yemeği yiyen Soyer, "Bu memleket daha güzel günlere layık. Onu yapacak olan da bizleriz" dedi.

İZBETON Genel Müdürlüğü'nün bugün Belkahve Tesisleri'nde düzenlediği bayramlaşma törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işçilerle bayram yemeği yedi. Soyer'e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Genel Sekreter Barış Karcı ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya eşlik etti. Hiç kimsenin umutsuzluğa yer vermemesi gerektiğinin altını çizen Tunç Soyer, "Çok üzüldüğümüz bir dönem yaşadık. 50 yıl hep mücadeleyle geçti. Hep umutlandık ama hiçbir zaman bu umudumuzu kaybetmedik. Şimdi de öyle yapacağız. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkacağız. Atalarımız 100 sene öncesinin koşullarında bunu başarmış ve nasıl Cumhuriyet'i getirmişse biz de demokrasiyi getirmek için elimizden geleni yapacağız. Atamızın çalışma arkadaşlarından ilham alarak çalışmaya devam edeceğiz ve çok daha güzel bir memleketi birlikte kuracağız" diye konuştu.

"İYİ Kİ BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Pırıl pırıl bir gençliğin yetiştiğini ifade eden Soyer, "İzmir, bütün bu hikayenin lokomotifi olmaya devam ediyor. Biz bunun farkındayız ve buna sımsıkı sahip çıkacağız. Önümüzde yerel seçimler var ve biz bu başarıyı katlayarak devam ettireceğiz. Bu memleket daha güzel günlere layık. Onu yapacak olan da bizleriz. Sevdiklerinizle, ailelerinizle birlikte iyi bir bayram geçirmenizi diliyorum. İyi ki İzmir'deyiz, iyi ki İzmir'de birlikte çalışıyoruz" dedi.