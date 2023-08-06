İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gençlik Yaz Kampı'nı Ziyaret Etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Selçuk ilçesinde düzenlenen 20. Gençlik Yaz Kampı'nı ziyaret etti. Bin 500 gencin katıldığı kampta atölyeleri gezen Başkan Soyer, gençlerle sohbet etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl Selçuk ilçesinde "Başka Bir Dünya Mümkün" sloganıyla düzenlenen 20. Gençlik Yaz Kampı'nı ziyaret etti. Bin 500 gencin katıldığı kampta atölyeleri gezen Başkan Soyer, gençlerle sohbet etti.

Başkan Soyer, 31 Temmuz'da başlayan ve 7 Ağustos'ta sona erecek 20. Gençlik Yaz Kampı'nı ziyaret etti. "Başka Bir Dünya Mümkün" sloganıyla İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen kampta atölyeleri ziyaret eden Başkan Soyer, bin 500 gencin katıldığı kampta yapılan çalışmaları inceledi.

Atölyelerin dışında konserler, forumlar ve çeşitli aktivitelerin de yer aldığı kampta Soyer, gençlerle sohbet ederek görüş ve önerilerini aldı.