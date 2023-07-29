İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Havzası'ndaki Kirliliği Gündeme Getirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Havzası'ndaki kirliliğe dikkat çekmek için Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve vakıf üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette Gediz Havzası'nın sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu ve Gediz Havzası'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi gerektiği dile getirildi.

Gediz Havzası'ndaki kirliliğe dikkat çekmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve vakıf üyeleriyle bir araya geldi. Gediz Havzası sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu ziyarette ayrıca Gediz Havzası'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne de girmesi gerektiği dile getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve vakıf üyelerini Egemenlik Evi'ndeki toplantı salonunda ağırladı. Gediz Havzası sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu ziyarette ayrıca Gediz Havzası'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne de girmesi gerektiği dile getirildi.

AFET GÖNÜLLÜSÜ OLABİLİRSİNİZ

Birinci derecede deprem kuşağında yer alan İzmir'i afete dirençli hale getirmek için birçok çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Tunç Soyer, "Bir yandan deprem araştırmaları ve risk azaltma çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan ise yurttaşların afetlere karşı bilinçlenmesini sağlıyoruz. Mahalle Afet Gönüllüleri projesi kapsamında İzmir genelinde bin 293 mahallede gönüllülere afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarının daha sağlıklı şekilde sürdürülmesi için eğitim veriyoruz. Sizler de bu projemizde eğitim alabilir afet gönüllüsü olabilirsiniz" dedi.

EĞİTİM ORDUSU KURACAĞIZ

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ise suyun, toprağın korunması gerektiğini vurgulayarak, "Bireylerin eğitilerek suyun kirlenmesinin önlenmesini amaçlanıyoruz. Çevre gönüllüleri ve gönüllü emeklilerden oluşan bir eğitim ordusu kuracağız, köylere ulaşılarak çiftçiler eğitilecek. Bu konuda Florida Üniversitesi'nin eğitim programlarından yararlanılacak. Ayrıca bu projeye İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve diğer üniversitelerin de katılmasının sağlamasını istiyoruz" diye konuştu. Kilimcigöldelioğlu, Başkan Tunç Soyer'e de Gediz Deltası'na verdikleri destekten dolayı plaket takdim etti.