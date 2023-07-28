İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ziyareti

Menemen Ahıhıdır Mahalle Muhtarı Hızır Algül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret ederek yaptığı yatırımlar için teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Ahıhıdır Muhtarı Hızır Algül'ü makamında ağırladı. Algül ve beraberindeki heyet, Başkan Tunç Soyer'e bölgede yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür etmek için özel hazırlanan portreyi hediye etti.

Menemen Ahıhıdır Mahalle Muhtarı Hızır Algül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Algül'e azaları ve Umut Işığı Derneği Başkanı Murat Algül de eşlik etti. Başkan Tunç Soyer'e bölgede yaptığı yatırımlar için özel olarak hazırlanan portreyi hediye eden Algül, "Ova yollarımız, diğer yollarımız, hepsi çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Bizi yücelttiniz. 40 seneden beri böyle bir şey görmedik. İzmir, sizinle çok güzel oldu" dedi. Ziyarette üzerinde Tunç Soyer yazan tişört de takdim edildi.

Başkan Tunç Soyer de teşekkür ederek mahallelerin sorunlarına hızlı çözüm üretmek üzere kurulan Acil Çözüm Ekipleri'nin de bölgede çalışacağını söyledi.