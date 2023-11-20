İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayacak Onat Tüneli çalışmalarını inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ile Bornova'yı birbirine kesintisiz bağlayacak Onat Tüneli ve bağlantı yolu projesindeki çalışmaları inceledi. 2024 sonunda bağlantı yollarının 2025'te ise tünel projesinin tamamlanacağını ifade eden Soyer, 'İzmir'e, gelecek 100 yılını kurtaracak çok kıymetli bir eser kazandırıyoruz' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ile Bornova'yı birbirine kesintisiz bağlayacak Onat Tüneli ve bağlantı yolu projesindeki çalışmaları inceledi. 2024 sonunda bağlantı yollarının 2025'te ise tünel projesinin tamamlanacağını ifade eden Soyer, " İzmir'e, gelecek 100 yılını kurtaracak çok kıymetli bir eser kazandırıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayacak Buca Onat Tüneli çalışmalarını yerinde inceledi. Tunç Soyer, ilk olarak projenin tünel etabını ziyaret etti. Tünel içindeki çalışmaların ardından mayıs ayında açılışı yapılan otogar viyadük yolu ile tünel girişi arasındaki bağlantı yolu çalışmasını inceledi.

İncelemenin ardından açıklama yapan Soyer, "Manisa girişinden şehir merkezine, Konak'a 45 dakika süren yolculuğu 10 dakikaya indirecek çok büyük bir yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla da şehir içindeki trafiği rahatlatmış olacağız. Hem o yoğun araç trafiğini şehre sokmamış olacağız, hem de çok kolay bir şekilde vatandaşın kent merkezine ulaşımını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"ÇOK BÜYÜK BİR YATIRIM AMA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Başkan Soyer, "Çok büyük bir yatırım. Biz 550 milyon liralık bir yatırımla başlamıştık ama şimdiden 2 milyar 200 milyon liranın üzerine çıktı. Türkiye'nin bu enflasyon ortamında kim bilir kaça bitecek. Ama biz vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Müteahhidimizle de son derece uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Geçmişte pandemi nedeniyle, depremler nedeniyle kaybettiğimiz zamanı telafi ediyoruz. 2024 sonunda bulunduğumuz kavşak düzenlemesini ve viyadüğe olan bağlantıyı bitirmeyi planlıyoruz. 2025 yılı içinde de her iki tüneli açmış olacağız. Dolayısıyla İzmir çok büyük bir yatırım kazanacak. Sadece burada 160 arkadaşımız çalışıyor. Çok yoğun bir tempoda çalışılıyor. İnşallah İzmir'e, gelecek 50 yılını, 100 yılını kurtaracak çok kıymetli bir eser kazandıracağız. Onun heyecanı ve gururuyla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

TÜNELLERİN YARISINDAN FAZLASI TAMAMLANDI

7 gün 24 saat aralıksız süren çalışmalarda tünel kazısının yarısından fazlası tamamlandı. 2 bin 543 metre sağ tüp, 2 bin 508 metre sol tüp olmak üzere toplam 5 bin 51 metre uzunluğa sahip tünellerin 2 bin 610 metresinin kazısı bitti. Kesintisiz bir şekilde devam eden projenin tünel çıkışında bulunan kavşak bölgesinde toprakarme ve sıyırma kazıları, yağmursuyu menfez imalatları ve istinat duvarı çalışmaları da tünel kazı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak sürdürülüyor.