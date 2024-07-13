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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Bayraklı'da İncelemelerde Bulundu

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yağışların en çok düştüğü Bayraklı'da çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Tugay, esnafı ve zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İNCELEMELERDE BULUNDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yağışların en çok düştüğü Bayraklı'ya giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Tugay'a Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse ve mahalle muhtarları eşlik etti. Başkan Tugay, ilk olarak Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki esnafı, daha sonra da evi zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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