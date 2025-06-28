İzmir Büyük Aile Platformu'ndan Fenerbahçe Beko'nun Kutlamalarına Tepki

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İzmir Büyük Aile Platformu, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamalarını, toplumsal değerlere ve aile yapısına karşı bir tehdit olarak değerlendirdi. Platform, kutlamalarda LGBT propagandasının teşvik edildiğini iddia ederek bu durumu kınadı.

İzmir Büyük Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlama etkinliğine tepki gösterdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü basketbol takımının şampiyonluk kutlamaları adı altında toplumsal değerlerimizi, kültürümüzü ve aile yapımızı hedef alan, cinsiyetsizleştirmeye alan açan gösteri ve eylemlere ev sahipliği yapması başta Fenerbahçe'ye gönül vermiş taraftarları, sporseverleri ve Türk milletini derinden yaralamış ve üzmüştür. Fenerbahçe gibi köklü bir spor kulübünün bu şampiyonluk kutlamaları, bir zaferin değil küresel merkezlerin bir dayatması olan LGBT propagandasının, kültürel teslimiyetin simgesine dönüşmüştür. Kınıyoruz. İzmir Büyük Aile Platformu olarak uyarıyoruz, toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan küresel ve emperyalist dayatmaların özellikle kültür, spor, sanat gibi geniş kesimlere hitap eden alanlar üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılması kabul edilemez. Küresel merkezlere aklını, iradesini ve geleceğini teslim edenlere karşı mücadele edeceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, ailemizi ve vatanımızı LGBT ideoloji ve propagandasından koruyacağız."

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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