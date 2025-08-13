İzmir Buca Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Buca Yangını Kontrol Altına Alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Buca'daki yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan, orman teşkilatının özverili çalışmaları sayesinde yangının söndürüldüğünü belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Buca yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşil vatanımızı gece gündüz demeden, savunmaya devam ediyoruz. İzmir Buca yangını, kahraman orman teşkilatımızın yoğun ve özverili mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürerken, en büyük gücümüzün yangınların çıkmasını önlemek olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
