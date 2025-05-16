İzmir Buca'daki Silahlı Kavga: 2 Ölü

İzmir Buca'daki Silahlı Kavga: 2 Ölü
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İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, iki kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralananların hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kozağaç Mahallesi Özmen Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada, Furkan Acu (37) ve Ahmet Nurullah Akmar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı alarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Furkan Acu ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Nurullah Akmar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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