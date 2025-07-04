İzmir Buca'daki Orman Yangını İkinci Gününde, Evler Tahliye Ediliyor
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, Gaziemir ve Menderes'e kadar yayıldı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler karadan ve havadan müdahalelerine devam ediyor. Jandarma, yangının tehdit oluşturması nedeniyle bazı evlerin tahliye edilmesine karar verdi.
1) İZMİR BUCA'DAKİ ORMAN YANGINI 2'NCİ GÜNÜNDE; ORMANA YAKIN EVLER BOŞALTILIYOR
İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarında, dün saat 16.00 sıralarında çıkan ve Gaziemir'in Sarnıç bölgesi ile Menderes ilçesi Kısık Mahallesi'ne kadar ilerleyen yangın, Sarnıç'ta yoğunlaştı. Bu bölgelerde, helikopterler Sarnıç Göleti'nden aldıkları suyla söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.
Bu arada jandarma, yangının ormana yakın yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine tedbir amaçlı tahliye uyarısında bulundu. Bölgedeki bazı evler tahliye edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel