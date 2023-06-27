İzmir Buca'daki Çocuk Parkında Yangın Çıktı

İzmir'in Buca ilçesindeki bir çocuk parkında çıkan yangın söndürüldü.

Yıldız Mahallesi'ndeki Şemsiyeli Park'taki çocuk oyun alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, bazı oyuncaklar kullanılamaz hale geldi.

Oyun parkındaki plastik oyuncaların yanması sonucu çıkan duman, ilçenin bir çok yerinden görüldü.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sosyal medya hesabından görüntülerini paylaştığı yangına ilişkin "Yüreğimiz yanıyor. Çocuklarımız bayramda gönüllerince koşup, oynasınlar diye bütün parklarımızda büyük bir emekle yenileme çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şimdi maalesef bu görüntüler Şemsiyeli Park'tan. Bizler vandalizme yenilmeyeceğiz. Buca'nın çocukları ve evlatları için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.