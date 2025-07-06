İzmir Buca'da Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Buca ilçesinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında zarar gören ormanlık alan dronla görüntülendi.

Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde 3 Temmuz'da akşam saatlerinde ruhsatsız inşaatta demir kesimi ve kaynak işlemi yapıldığı sırada kıvılcımların otluk alana sıçramasıyla yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve ormanlık alana ulaşan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesi sonucu yangın önceki gün kontrol altına alınabildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Büyük bölümü kızılçam ormanı olan yanan alanlar, AA ekibi tarafından dronla görüntülendi.

Ekipler mücadeleyi anlattı

Yozgat'tan gelerek İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına katılan orman işçisi Murat Parlak, 7 gündür kentteki yangınlarda görev aldığını söyledi.

Yangınları söndürebilmek için canla başla mücadele ettiklerini belirten Parlak, "7 gündür burada aktif bir şekilde çalışıyoruz. Günde 2-3 saat arazözün içinde, üstünde, herhangi bir yerinde uyumaya çalışıyoruz. Bu tür zorluklarla ister istemez karşılaşıyoruz ama görevimiz. Kesinlikle şikayet etmiyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Yangının kontrol altına alındığı bilgisinin gelmesiyle rahatladıklarını ifade eden Parlak, "Buralar oksijen kaynağımız. Türkiye'nin oksijen kaynağı bu ağaçlar, ormanlarımız. Orman eşittir nefes. Bunlar olmazsa hepimizin hali harap." dedi.

Yozgat'tan gelen orman işçisi Mustafa Ayverdi, bu süreçte arazözlerin adeta evleri olduğunu dile getirdi.

Ayverdi, "Arazöz ormanda evimiz oluyor. Uyumuyoruz, anında müdahale etmek için bekliyoruz. Söndükten sonra tekrar yanmasın diye başında 2-3 gün nöbet tutuyoruz. Tüten olursa tekrar söndürüyoruz. Önceliğimiz vatanımız, ormanlarımız. Ağaçlarımızın, hayvanlarımızın yanmaması için..." ifadelerini kullandı.

Orman işçisi Turan Üçok da yangına ilk müdahale eden ekiplerden olduğunu, alevleri söndürmek için azimle çalıştıklarını kaydetti.

Üçok, "Bizim içimiz yanıyor yanan alanları görünce. Bunlar çok uzun yıllarda yetişmiş ağaçlar. Bir-iki günde yandı gitti. İstiyoruz yanmasın ama vatandaşların dikkatsizliği yüzünden yangınlar çıkıyor." dedi.